O Parque de Exposições de Bom Jesus do Itabapoana fica na RJ-186, perto do bairro Asa Branca Foto Divulgação

Publicado 11/08/2022 16:42

Bom Jesus - Iniciada no último dia cinco, com abertura feita oficialmente pelo prefeito Paulo Sergio Cyrillo e o vice Otávio Amaral, a 83ª Festa de Agosto, em homenagem a Nosso Senhor Bom Jesus, Padroeiro de Bom Jesus do Itabapoana, tem programação até o próximo dia 15; nesta quinta-feira (11) acontece a abertura da 59ª EXPOCAVIL.

O evento começa às 18h, no Parque de Exposições, que fica na RJ-186, perto do bairro Asa Branca; em seguida, acontecerá a primeira ordenha do concurso leiteiro e inaugurações da 3ª Feira de Agronegócios e da fazendinha de pequenos animais; shows de Forró Carioca e Os Molekes encerram a programação de abertura.

Nessa sexta-feira (12) as atividades começam às 08h, com Exposição de Equinos; para à tarde estão programadas abertura da Fazenda Legal e a I Mostra de Cafés Especiais; os shows da noite serão com Raissa Torres e Alemão do Forró.

No sábado (13), por conta do programa da Fazenda Legal, haverá torneio de pastoreio de ovinos com cães; oficina, palestras e Feira da Agroindústria; e Cãocurso; a partir das 21h, Pakebra, Chapas do Brasil e RX 2 se apresentam no palco alternativo; Jota Quest será a última atração.

A última ordenha e a premiação do concurso leiteiro serão no domingo, pela manhã; à noite (0 hora) o show principal terá Wesley Safadão, com início meia noite; o último dia da 59ª EXPOCAVIL, segunda-feira (15), terá o Grupo Aparência, Pedro Otávio e Thiago e a atração nacional João Neto e Frederico.