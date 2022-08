Centenas de pessoas prestigiaram a mostra, realizada sábado na Praça Governador Portela - Foto Ascom/Divulgação

Centenas de pessoas prestigiaram a mostra, realizada sábado na Praça Governador Portela Foto Ascom/Divulgação

Bom Jesus - A reutilização do óleo de cozinha faz parte da Coleta Seletiva Solidária, dentro do Projeto Bomjê Ecoideias, desenvolvido pela Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos de Bom Jesus do Itabapoana (RJ); também está inserida compostagem doméstica de matéria orgânica (rica em nutrientes e que pode virar adubo e fertilizante).

Os programas foram apresentados sábado (06), durante a mostra Ciência na Praça, na Governador Portela; diversas pesquisas voltadas para o bem-estar e a defesa do Meio Ambiente foram disponibilizadas a alunos de diversas escolas do município e a quem mais prestigiou.

Na oportunidade, aconteceu lançamentos dos programas Adote uma Árvore (que identificou com placas as primeiras mudas plantadas e já adotadas) e Horta Comunitária – já realizado no bairro Asa Branca e no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS); os projetos integram o Programa Municipal de Educação Ambiental.

Houve ainda mostra de cafés especiais pela Emater, e de pesquisas sobre a proliferação de bactérias in vitro, pelo Instituto Federal Fluminense (IFF) – Campus Bom Jesus; a Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF) demonstrou um herbário e técnicas de conservação e armazenamento de amostras de vegetais e sementes para arquivo e consulta.

De acordo com a Assessoria de Comunicação (Ascom) da prefeitura, cerca de 400 pessoas que assinaram o livro de visitas da mostra; “o Ciência na Praça foi apresentado pela chefe do Setor de Recursos Hídricos, Daniele Ferreira, a chefe do Setor de Técnico-Agrícola, Janaína Ribeiro e a engenheira agrônoma da PMBJI, Alessandra Machado”.