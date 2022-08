Programa é em parceria e postagem no portal da prefeitura dá todos os detalhes - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 18/08/2022 16:53

Bom Jesus - Por meio de convênio com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), o governo de Bom Jesus do Itabapoana, é um dos municípios da região noroeste do Estado do Rio de Janeiro que mais oportunidade de estágios tem proporcionado a estudantes dos níveis superior e médio (técnico) do município.

As inscrições e contratações são feitas através do programa Mais Futuro e nada é cobrado ao interessado; para se inscrever, o estudante deve enviar um currículo atualizado (no formato pdf) - junto à declaração de comprovação de matrícula, constando curso, turno e período em instituição superior - ao setor de recrutamento do CIEE, por e-mail, com assunto “Estágio Bom Jesus – RJ”.

Os detalhes estão postados no portal da prefeitura, em postagem da Assessoria de Comunicação (Ascom) que explica: “as bolsas-auxílio e o vale-transporte do programa somam o valor de R$ 550,00 para nível médio e R$ 700,00 para nível superior”.

A postagem diz, ainda, que os contratados vão trabalhar em carga horária semanal de quatro horas diárias (nível médio) e seis horas diárias (nível superior); os estudantes selecionados serão chamados conforme surgirem as vagas. Atualmente, há inscrições abertas para os cursos de Direito (duas vagas) e Administração (uma), até 26 de agosto.

O processo é simplificado e para seleção são analisados documentação de identificação e de residência em Bom Jesus (preferencialmente), vínculo escolar; currículo e classificação, considerando os cursos de qualificação realizados na área de formação e atuação; além dos parâmetros estabelecidos por conselhos que regem determinados cursos quanto à prática de estágio.