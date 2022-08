Embora tivesse sido lançado no início do mês, o projeto continua sendo repercutido - Foto Ascom/Divulgação

Embora tivesse sido lançado no início do mês, o projeto continua sendo repercutido Foto Ascom/Divulgação

Publicado 22/08/2022 14:12

Bom Jesus - “A robótica educacional é um caminho para o futuro dos nossos jovens; eles vão ter oportunidade para desenvolver conhecimentos, técnicas e tecnologias que podem ser aplicadas em diversos campos da vida prática”.

A opinião é do professor e instrutor de robótica, Mauricio Assis, autor do livro “Robótica Descomplicada”, ao avaliar o projeto Robótica Educacional, promovido pela Secretaria de Educação, Esporte e Lazer de Bom Jesus do Itabapoana, durante o Ciência na Praça.

O primeiro passo foi dado dia seis, na Praça Governador Portela e atraiu a atenção de cerca de 500 pessoas das, 10 às 17 horas, segundo postagem da Assessoria de Comunicação (Ascom) datada desta segunda-feira (22); na exposição, foram apresentados robôs, materiais didáticos e uniformes, por conta do curso de robótica da rede municipal de ensino.

De acordo com a Ascom, a primeira turma iniciou suas atividades na Escola Municipalizada Sebastião Pimentel Marques desde o dia quatro; “o projeto prevê atender as demais escolas do município na primeira parte letiva do ano seqüente”, diz.

“Os visitantes se mostraram interessados no projeto, fizeram perguntas sobre o funcionamento das máquinas e elogiaram o fato de o curso ser 100% gratuito através das escolas municipais”, ressalta a nota, apontando que o instrutor Mauricio Assis capacitou os professores da rede municipal Felippe Coriolano e Adolfo Cravinho.

O texto resume que os professores participaram de uma imersão no mundo da robótica, recebendo conhecimentos teóricos e práticos, além de metodologias de ensino; a iniciativa do governo municipal continua sendo repercutida junto ao público estudantil.