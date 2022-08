A prefeitura de Bom Jesus foi representada pelo coordenador contábil Felipe Lobão - Foto Ascom/Divulgação

A prefeitura de Bom Jesus foi representada pelo coordenador contábil Felipe Lobão Foto Ascom/Divulgação

Publicado 19/08/2022 16:30

Bom Jesus - Desenvolver competências e habilidades nos servidores, para o aprimoramento nas entregas de demanda e dos resultados, no propósito de prestar serviços de qualidade fazem parte da iniciativa do governo de Bom Jesus do Itabapoana (RJ; para tanto, adotou o CAPACITA-RJ, Programa de Formação Continuada da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.

Embora tivesse sido criado para capacitar servidores da secretaria estadual, o programa foi estendido às prefeituras a partir do ano passado, a pedido dos municípios do interior, durante o Governo Presente - gabinete itinerante que percorre regiões fluminenses, aproximando Estado e população.

Várias prefeituras já foram contempladas com cursos de capacitação para os servidores, “apoiando a disseminação do conhecimento em temas estratégicos da administração pública”; para tanto, o governo estadual adotou cursos rápidos visando auxiliar as prefeituras com ferramentas de gestão.

No caso de Bom Jesus, as etapas foram cumpridas entre 9 e 11 de agosto; o secretário municipal de Finanças, Carlos Alberto Faneli, explica: “seguimos no planejamento de qualificar nossos profissionais para oferecer um serviço cada vez melhor ao contribuinte bom-jesuense”.

O secretário ressalta que a prefeitura foi representada pelo coordenador contábil Felipe Lobão. O programa está sob a gestão da Subsecretaria de Logística na Secretaria de Estado de Planejamento e defende que “conhecimentos e habilidades devem ser relevantes para o trabalho do servidor”.

Metodologias ativas de aprendizagem resumem o conteúdo técnico, voltado para “promover ações de formação continuada em temas estratégicos relacionados ao planejamento, orçamento, contratações e gestão da administração pública para disseminação de conhecimento e qualificação dos servidores municipais e estaduais”.