Encontros estão sendo realizados no Clube da Terceira Idade e terminam nessa sexta-feira Foto Ascom/Divulgação

Publicado 25/08/2022 14:14

Bom Jesus - Realizada pela equipe técnica da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro, a Supervisão Técnica do Noroeste Fluminense que acontece em Bom Jesus do Itabapoana será concluída nessa sexta-feira (26),

A Noroeste foi a primeira região do Estado do Rio de Janeiro contemplada com a ação da Coordenação de Educação Permanente e Continuada do governo estadual e; a secretária municipal de Assistência Social, Angélica Hullen comenta positivamente sobre o evento.

“O nosso município tem a grata satisfação em sediar este evento, que receberá equipes técnicas dos 13 municípios da nossa região”, diz a secretária, observando: “são dias de troca de experiências e ampliação do conhecimento com vistas ao fortalecimento da política pública de Assistência Social, como dever do Estado e direito do cidadão".

De acordo com a Assessoria de Comunicação (Ascom) da prefeitura, a equipe é composta por 12 técnicos da Proteção Social Básica, da Proteção Social Especial e da Gestão do SUAS e é coordenada pela superintendente de Proteção Social Especial, Leticia Guimarães.

A superintendente declara que tem boas expectativas; ela vê a Semana de Orientação Técnica como “uma oportunidade ímpar de contato com as gestões municipais, para disseminação do conhecimento e fortalecimento do SuAS".

Os encontros com os municípios fluminenses foram iniciados nessa quarta-feira (24); são realizados no Clube da Terceira Idade, na sede da seccional da Ordem do Advogado do Brasil (OAB) em Bom Jesus e na Escola do Legislativo Paulo Sergio Cyrillo.