Orientações sobre como participar da gincana estão no portal da prefeitura - Foto Ascom/Divulgação

Orientações sobre como participar da gincana estão no portal da prefeitura Foto Ascom/Divulgação

Publicado 31/08/2022 12:26 | Atualizado 31/08/2022 13:08

Bom Jesus - A falta de orientação leva muita gente a transformar o óleo de cozinha usado em agravante às agressões ao meio ambiente; o líquido é usado geralmente em residências, bares, restaurantes, escolas; porém, o descarte acontece de forma inadequada, jogado no ralo da pia, vasos sanitários e até no lixo.

Pesquisas apontam que um litro do produto usado tem potencial para poluir cerca de um milhão de litros de água; por meio de parceria com a Fundação Municipal de Saúde (Funasa), vários municípios estão desenvolvendo programas voltados para a reciclagem, visando evitar que o mal avance; um deles é Bom Jesus do Itabapoana, na Região Noroeste do Estado do Rio de Janeiro.

O governo municipal, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos acaba de lançar a Gincana de Coleta de Óleo de Cozinha Usado, em parceria com a Funasa; as escolas estão envolvidas e o objetivo é conscientizar a população sobre a necessidade da destinação correta do produto.

A iniciativa está inserida no projeto Educação em Saúde Ambiental e definiu que, para participar da gincana, os alunos devem entregar ao professor responsável pela sua turma o óleo de cozinha usado armazenado em garrafa pet bem tampada.

“Um professor de cada turma deverá ser nomeado como responsável por receber o óleo e preencher a ficha de coleta”; o regulamento diz ainda que a coleta acontecerá do dia 1º a 30 de setembro deste ano e que será vencedora a turma que arrecadar a maior quantidade de óleo em litros.

Postagem da Assessoria de Comunicação (Ascom) assinala que o anúncio da turma vencedora acontecerá no Dia da Natureza (quatro de outubro); premiação será um dia de atividades no Parque Nacional Municipal Sabiá Laranjeira, que deverá ser agendado até o final de outubro.

“Caberá a escola solicitar o recolhimento do óleo, quando o coletor estiver cheio ou a partir do encerramento da gincana”. O regulamento orienta, ainda, que a solicitação deve ser feita à Secretaria de Meio Ambiente, pelo telefone (22)38339616.