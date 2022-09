Na Praça Governador Portela foram colocadas bolas amarelas em torno do chafariz - Foto Ascom/Divulgação

Bom Jesus - Criado em 2014 pela Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), em parceria com o Conselho Federal de Medicina (CFM), o Setembro Amarelo é considerado a maior campanha anti estigma do mundo; o tema deste ano é “A vida é a melhor escolha!” e, embora o Dia D seja dez próximo diversas ações já estão sendo desenvolvidas em diversas cidades brasileiras.

Em Bom Jesus do Itabapoana, no noroeste do Estado do Rio de Janeiro, a Coordenação de Saúde Mental está articulada desde o primeiro dia do mês, quando abriu movimento, que visa prevenção ao suicídio.

A ação teve início às 05h, com participação de funcionários da Secretaria Municipal de Saúde e o grupo Resgatadores da Alegria; cartazes com frases motivacionais foram expostos nas pontes que ligam a cidade a Bom Jesus do Norte; a mesma atividade aconteceu na Praça Governador Portela, onde também foram colocadas bolas amarelas em torno do chafariz.

“O suicídio é um assunto grave e que a sociedade ainda mantém como tabu. Precisamos chamar a atenção para esse problema, que está em todos os lugares, inclusive em nossa cidade”, explica a coordenadora de Saúde Mental, Paula Cyrillo; ela adianta que, durante todo o mês, haverá encontros, palestras e debates sobre o tema.

A secretária municipal de Saúde, Márcia Azevedo, afirma que o município, neste mês de setembro, por meio da equipe de Saúde Mental, em busca de ajuda às pessoas doentes, foi para a ponte promover um ato em incentivo à vida.

“Fomos para a ponte às cinco horas da manhã, colocamos bolas amarelas, cartazes, porque a nossa ponte é motivo de grandes tentativas de suicídios”, justifica a secretária, reforçando: “no mês todo estaremos realizando várias ações, incluindo as escolas no trabalho em parceria com a Igreja Presbiteriana de Bom Jesus do Norte”.

Márcia Azevedo acentua que também estão programadas palestras educativas em colégios da rede municipal: “o movimento é importante, porque, infelizmente, no nosso município índice de s é muito grande e, por incrível que pareça, quando chega setembro isso aflora nas pessoas; então, nós vamos fazer o nosso papel enquanto saúde pública”.

Recente pesquisa divulgada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) revela que são registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo, “sem contar com os episódios subnotificados, com os quais, estima-se mais de 01 milhão de casos”.

No caso do Brasil, a OMS destaca que são quase 14 mil casos anualmente, 38 em média por dia. “Embora os números estejam caindo em todo o mundo, os países das Américas registram o contrário”, aponta a pesquisa, resumindo que “praticamente 100% dos casos são relacionados a doenças mentais”.