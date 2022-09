Os novos servidores foram empossados por Paulo Sérgio Cyrillo que pregou dignidade - Foto Ascom/Divulgação

Os novos servidores foram empossados por Paulo Sérgio Cyrillo que pregou dignidade Foto Ascom/Divulgação

Publicado 02/09/2022 17:13

Bom Jesus - “Somos um time unido que trabalha com objetivo de oferecer o melhor para a população; a cidade está crescendo, já tem faculdade de Medicina, por exemplo, e vocês serão parte importante desse desenvolvimento. Sejam bem-vindos”.

Com estas palavras, o prefeito Paulo Sérgio Cyrillo deu posse aos novos servidores da prefeitura de Bom Jesus de Itabapoana (RJ), aprovados no concurso público de 2019; eles irão trabalhar em diversos setores da administração municipal exercendo oito cargos em diferentes áreas.

De acordo com a Assessoria de Comunicação (Ascom), a maioria dos 11 novos servidores (empossados na última quarta-feira) é de outras cidades – um apenas de Bom Jesus; os demais são de Bom Jesus do Norte (2); Campos dos Goytacazes (2); Guaçuí (1); Itaperuna (1); Natividade (1); São Francisco do Itabapoana (1) e São João da Barra (1).

A postagem aponta que os novos servidores tomaram posse nos seguintes cargos: agente administrativo (2); operador de máquinas pesadas (1); enfermeira (1); fonoaudióloga (1); nutricionista (2); professora de Educação Física (1); professora de Inglês (1) e professor de Matemática (2).

Ao dar as “boas vindas” aos contratados, o prefeito também deixou clara a linha da sua administração, pontuando principalmente “os exercícios das respectivas funções com responsabilidade, zelo, dignidade, sempre focados no interesse público”.