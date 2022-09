Programação do evento foi definida na última quinta-feira e anunciada pela prefeitura - Foto Ascom/Divulgação

Programação do evento foi definida na última quinta-feira e anunciada pela prefeitura Foto Ascom/Divulgação

Publicado 03/09/2022 17:13

Bom Jesus - Um dos maiores eventos de música instrumental do Estado do Rio de Janeiro acontecerá, de nove a 11 de setembro, em Bom Jesus do Itabapoana (RJ); pela primeira vez, o Serviço Social do Comércio (Sesc), com apoio da prefeitura, realiza o Festival de Chorinho e Sanfona de Rosal.

A programação foi definida na última quinta-feira (01) e aponta para a abertura, como atração principal, Hamilton de Holanda, considerado um dos maiores bandolinistas do mundo; “ele sobe ao palco à meia noite, mas a partir das seis da tarde tem Academia do Choro, Lira 14 de Julho, João Felippe e Pixinguinha como Nunca, com Henrique Cazes e Grupo”, informa a Assessoria de Comunicação (Ascom) da prefeitura.

De acordo com a programação, no sábado (10), a partir das 14h, tem Oficina com Silvério Pontes e Marcelo Caldi; “logo depois vem a tradicional sanfonada pelas ruas de Rosal e a Cia. Chirulico com o Realejo Poético”.

Ainda no sábado, à noite, terão início shows com o mestre Silvério Pontes, Dudu Oliveira, a diva Nilze Carvalho (40 anos de Choro de Menina); a principal atração será o gaúcho Bebê Kramer, relacionado entre os melhores sanfoneiros do Brasil.

No último dia do Festival, com início às 14h, estão programados Realejo Poético e Cantigas e Cantirolas; na sequência, Adaury Mothé Trio mostra o Choro Jazz; fechando o evento o paulista Toninho Ferragutti, indicado três vezes ao Grammy Latino, se apresenta.

“Agora que já conhecemos as atrações, quero reforçar o convite para que todos venham a Rosal, pois estes dias do festival (9, 10 e 11) serão inesquecíveis”, ressalta o prefeito Paulo Sérgio Cyrillo, reforçando que “será um prazer receber bom-jesuenses e visitantes”,