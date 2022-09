A 2ª mostra de cafés é uma continuidade do trabalho desenvolvido na cafeicultura na Região Noroeste - Foto Assessoria/Divulgação

Bom Jesus - O Festival de Chorinho e Sanfona de Rosal, em Bom Jesus do Itabapoana, na Região Noroeste do Estado do Rio de Janeiro, terá a participação de 61 cafeicultores das categorias “Via Úmida” e “Via Seca”, neste final de semana, por conta da 2ª Mostra dos Cafés Especiais do Alto Noroeste.

A realização é do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf), junto com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (Emater-Rio); será nessa sexta-feira (09) e no sábado.

O objetivo é reunir os cafeicultores e mostrar a variedade e a qualidade dos cafés produzidos na região. De acordo com os critérios, os julgadores serão participantes do evento e um júri técnico, que degustar o café sem serem identificados, para escolha do preferido.

O secretário executivo do Cidennf, Vinicius Viana, explica que, para cada categoria, será eleito um café, que receberá premiação, troféu, certificado e um laudo sensorial emitido pelo júri técnico: “evento como este valoriza os cafés de alta qualidade”.

Na opinião do secretário, a Mostra também evidencia o potencial do agricultor e incentiva a continuidade da busca da excelência na produção: “cada vez mais, esses profissionais do campo precisam desse tipo de espaço, pois faz com que transmitam conhecimentos sobre a produção”.

Segundo Luiza Junger, supervisora da Emater-Rio, “o evento incentiva a adesão à produção de cafés de qualidade, em função da agregação de valor a ser obtida pela qualidade do produto, permitindo a conquista de novos mercados e, consequentemente, a sustentabilidade da cadeia produtiva”.

A Mostra tem como apoiadoras as prefeituras de Bom Jesus do Itabapoana; Porciúncula; Varre-Sai; além do Instituto Federal Fluminense (IFF)-campus Bom Jesus; AL Qualis Jr.; Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural; SEBRAE-RJ; e da Cooperativa de Produtores de Café do Noroeste Fluminense.