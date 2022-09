Os estudantes apresentaram mensagens apontando benefícios proporcionados pela Educação - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 07/09/2022 17:56

Bom Jesus - “Paz” e “O Brasil para todos”, temas da festa da comunidade Nova Bom Jesus, resumiram desfile de crianças matriculadas da Educação Infantil ao 5º ano, em Bom Jesus do Itabapoana, das escolas municipais Paulo Sergio do Canto Cyrillo e Manoel da Penha; a iniciativa ainda é repercutida no município, principalmente por lembrar-se da memória de bom-jesuenses ilustres.

Um dos homenageados foi o pai do prefeito Paulo Sérgio Cyrillo, que se emocionou ao assistir as apresentações dos alunos, acompanhado de secretários municipais, vereadores e convidados; foi o primeiro desfile da escola batizada com o nome de Paulo Sergio do Canto Cyrillo.

Durante os desfiles, foram apresentadas mensagens apontando a Educação como “o melhor meio para se alcançar sabedoria e construir uma nação com amor, vida digna, próspera e feliz”. O prefeito comentou: “é uma grande emoção saber que as pessoas não esqueceram meu pai”.

Cyrillo não se alongou na manifestação e concluiu: “fico feliz também de ver estas crianças sendo educadas com bons princípios, pois são elas que vão construir um novo amanhã”.

Em 11 de novembro de 2020, um infarto fulminante tirou a vida de Paulo Sérgio do Canto, aos 73 anos de idade; ele participava de uma transmissão ao vivo (entrevista para uma faculdade) na internet como candidato a prefeito do município, quando teve um mal súbito, foi socorrido pelo filho, mas chegou sem vida ao hospital.

De mesmo nome, o atual prefeito ocupou a vaga de candidato aberta com a morte do pai, que no mesmo ano teve aprovados, pelo plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), a Medalha Tiradentes post mortem e diploma, em homenagem proposta pelo deputado Marcus Vinícius (PTB).

Cyrillo pai era engenheiro, mas iniciou a carreira profissional aos 16 anos, como professor de matemática; também atuou como auditor fiscal do Estado do Espírito Santo; com o afastamento do então prefeito Carlos Borges Garcia, por motivo problemas de saúde (também falecido), assumiu a prefeitura de 23 de outubro de 2006 a 08 de maio de 2008.