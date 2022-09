A Secretaria de Educação lembrou-se de algumas ações do governo que fortalecem a alfabetização - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 09/09/2022 20:25

Bom Jesus - O Dia Mundial de Alfabetização (nessa quinta-feira, 08) não passou esquecido em Bom Jesus do Itabapoana (RJ); para marcar a data, a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer lembrou de alguns investimentos que faz no setor, ressaltando o Ciclo Alfabetizador.

Desde o início deste ano a ferramenta é adotada, com potencial para capacitar os professores do Grupo Etário G6 (Educação Infantil) ao 3º ano do Ensino Fundamental; a iniciativa contribui para o fortalecimento do sistema de alfabetização, de forma bastante didática.

A secretaria também pontuou, como outros instrumentos importantes, as Adebs, que são avaliações da aprendizagem aplicadas aos alunos mensalmente, cujos retornos são considerados de graus elevados; no portal WWW.semeel.com.br (da Secretaria de Educação) todas as atividades são apresentadas e detalhadas a cada semana.

De acordo com a secretaria, as novas atividades são sempre alinhadas com as Diretrizes Curriculares Municipais, para os professores aplicarem em sala de aula: “ser alfabetizado é enxergar o mundo com outros olhos; sabemos como é importante ler e escrever corretamente, por isso nós investimos nas melhores ferramentas de alfabetização, tanto para as crianças como para jovens e adultos”, define.

No quadro geral, os investimentos em Educação no município estão entre as prioridades do governo; um deles é focado no setor de Transporte Escolar, cujo objetivo é assessorar as escolas municipais na condução dos alunos e no atendimento direto aos setores da própria secretaria.

Em recente postagem no site da prefeitura, a Assessoria de Comunicação (Ascom) explicou que os recursos financeiros para garantir o transporte escolar provêm dos governos federal, estadual e do município (por meio de recursos próprios). “O transporte é garantido ao estudante que não conseguir matrícula em escola próxima a sua residência, comprovada a insuficiência de recursos”, resume.

De acordo com os critérios, é considerada residência próxima à escola aquela localizada em uma distância inferior a dois mil metros em relação à unidade de ensino pelo trajeto mais curto; “as inscrições são feitas e posteriormente seguem para o processo de análise e comprovação dos dados”, resume a postagem.