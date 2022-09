Geraldo Batista passou por diversas Comarcas do Estado e acaba de ser empossado desembargador no TJ-RJ - Foto Matheus Salomão/AMAERJ

Publicado 13/09/2022 14:22

Bom Jesus - Ex-promotor de Justiça, com atuação na magistratura fluminense desde 1993, com passagens por diversas comarcas, Geraldo da Silva Batista Júnior tomou posse nessa segunda-feira (12) no plenário do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ); ele é filho de Bom Jesus do Itabapoana e atuava no 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Campos dos Goytacazes.

Filho do desembargador Geraldo da Silva Batista (falecido em 2016), o novo membro do TJ-RJ demonstrou humildade: “hoje tenho a honra de passar a ser parte deste esplêndido Tribunal; chego aqui com muita humildade, convicto de que a simplicidade é a maior das sofisticações e no firme propósito de cozinhar um feijão com arroz bem saboroso”.

Ao saudar o empossado, a presidente da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar (Coem), desembargador Suely Lopes Magalhães, destacou a atuação dele no 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Campos.

“Ao tratar de assuntos tão relevantes, o magistrado mostrou sua sensibilidade e firmeza, tornando mais amenos os dias daqueles que sofrem intensamente em suas vidas; Suely Lopes exaltou que a Comarca de Campos se despede do seu culto e dedicado juiz e o TJ o recebe de braços abertos.

Também se manifestou o presidente do TJ-RJ, Henrique Figueira: “é sempre muito bom recebermos no Tribunal um magistrado da sua estirpe, qualidade, história, que fez uma passagem belíssima pela 1ª instância; um magistrado que sempre foi exemplo, se portou com toda elegância e inteligência que se precisa ter para o nosso múnus”.

Em postagem no portal do órgão, a Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro (AMAERJ) resumiu o currículo do novo desembargador: “Nascido em Bom Jesus do Itabapoana, Geraldo da Silva Batista Júnior tem 56 anos; formou-se em Direito pela Faculdade de Direito de Campos dos Goytacazes (Norte Fluminense); é especialista em Direito Processual e mestre pela faculdade.