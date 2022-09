Iogurte, manteiga e queijos são alguns ítens destinados à alimentação dos próprios estudantes - Foto Divulgação/IFF

Publicado 12/09/2022 15:38

Bom Jesus – O setor de Laticínios do Instituto Federal Fluminense (IFF) Campus Bom Jesus do Itabapoana, na Região Noroeste do Estado do Rio de Janeiro, volta a processar todo o volume de leite produzido na instituição - cerca de 280 litros diariamente.

O laboratório de Laticínios é utilizado para aulas práticas, atividades de pesquisa e extensão na preparação de iogurte, bebida láctea, doce de leite, manteiga e diversos tipos de queijos: frescal, muçarela, ricota e padrão.

Além de atender o consumo interno, no refeitório, os produtos são comercializados. A coordenadora de Produção Agroindustrial do IFF, Marisa Ribeiro, explica que o aumento de produção foi possibilitado pela aquisição de insumos e contratação de um profissional qualificado na área.

“Com a operação da caldeira o rendimento da produção é maior em relação à otimização do tempo de preparo e qualidade do produto final”, ressalta a coordenadora. Para o diretor de Planejamento do Campus, Rafael Almeida, o laboratório é um setor estratégico.

Almeida afirma que todo o leite produzido no campus está sendo utilizado no laboratório: “além de servir como base para disciplinas do Curso Técnico em Alimentos e do Superior em Ciência e Tecnologia de Alimentos, como resultado das aulas temos produtos que são destinados à alimentação dos próprios estudantes em nosso refeitório", analisa.