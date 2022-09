A programação é voltada para a limpeza do rio e está sendo divulgada pela Assessoria de Comunicação - Foto Ascom/Divulgação

A programação é voltada para a limpeza do rio e está sendo divulgada pela Assessoria de Comunicação Foto Ascom/Divulgação

Publicado 15/09/2022 17:12

Bom Jesus - “Meu Rio Itabapoana, Minha Vida” é uma declaração de amor a um curso de água de 250 km de comprimento, que abastece Bom Jesus do Itabapoana e outros municípios no Noroeste do Estado do Rio de Janeiro. O slogan faz parte do Programa Municipal de Educação Ambiental (ProMEA).

O projeto está na sua sexta edição, com a ação de limpeza do leito e margens de trechos do rio Itabapoana, em comemoração ao Dia de Limpeza de Praias, Rios e Lagos (21 de setembro); o trabalho é voluntário e o material retirado do rio ficará exposto nas praças Governador Portela (Bom Jesus do Itabapoana) e São Geraldo Magela (Bom Jesus do Norte).

De acordo com a Assessoria de Comunicação (Ascom), a programação será concentrada, sábado (17), da 07h às 12h, no Cais da Beira-Rio (ao lado da Cedae); haverá também uma oficina com materiais recicláveis, envolvendo artesãs da Casa do Artesão, Mostra de Efluentes da ONG REDI.

O Rio Itabapoana nasce na Serra do Caparaó, divisa dos Estados do Espírito Santo e Minas Gerais; deságua no Oceano Atlântico, em São Francisco de Itabapoana, ao norte do Estado do Rio de Janeiro; até chegar à foz, tem várias cachoeiras, a maioria entre Minas e a cidade de Bom Jesus do Itabapoana.