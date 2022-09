Os alunos plantaram as mudas, sabendo que as frutíferas fornecem alimentos para os seres humanos - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 23/09/2022 12:58

Bom Jesus - Comemorado a 21 de setembro no Brasíl, na véspera do início da primavera, o Dia da Árvore tem o objetivo de “conscientizar a população da importância da preservação das árvores, e seu papel fundamental para a vida no planeta”. E o governo de Bom Jesus de Itabapoana não deixou a data passar em branco, optando por envolver alunos da rede municipal.

Para comemorar, a Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos participou, nessa quarta-feira (22), do plantio mudas em diversas escolas, por iniciativa de alunos, professores e direção, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer.

De acordo com a Assessoria de Comunicação (Ascom), na Escola Municipal Liberdade (distrito de Carabuçu) os alunos plantaram 30 mudas de murta e foram doados 100 exemplares de açaí; “já na E. M. Francisco Borges Sobrinho (Barra do Pirapetinga) foi plantada uma muda de uvaia e os alunos também ganharam mudas”.

Na E.M. Professor Paulo Sérgio Cyrillo (Nova Bom Jesus) foi plantada uma muda de ipê mirim; enquanto os estudantes da José Bonifácio (bairro Santa Terezinha) plantaram exemplares de murta; “a empresa Agromig doou 300 mudas de espécies da Mata Atlântica, que ficaram alocadas no viveiro IFF-Bom Jesus”, diz a Ascom.

O secretário de Meio Ambiente, Maurício Zanon defende como dever conscientizar as crianças de que plantar árvores é garantir o futuro de várias espécies, inclusive a humana: “os benefícios que as árvores trazem ao Meio Ambiente são muito importantes”.

Os estudantes que participaram dos plantios demonstraram estar conscientes do significado dos atos; a eles foram resumidos os tratamentos que devem ser dados às árvores, pontuando que elas dão responsáveis por melhorar a qualidade do ar, em especial nas grandes cidades, onde contribuem para diminuir a poluição.