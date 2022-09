O convênio do governo municipal com o Centro de Ensino Projeto Militar foi firmado nessa terça-feira - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 28/09/2022 16:37

Bom Jesus - Jovens que tenham interesse em desenvolver habilidades educacionais e dar treinamento para carreiras militares e para o mercado de trabalho em Bom Jesus do Itabapoana (RJ), já têm como proceder; a prefeitura assinou, nessa terça-feira (27) um Termo de Responsabilidade e Compromisso com o Centro de Ensino Projeto Militar.

O acordo leva as assinaturas do prefeito, Paulo Sergio Cyrillo, e do professor de Educação Profissional, Luis Martins Cláudio; pelo termo, a prefeitura se compromete a ceder espaço para a realização das aulas e os treinamentos e o Centro de Ensino ministrará o conhecimento por meio de seus coordenadores e professores.

Luis Martins assinala que é uma proposta inovadora, com custo baixo e que 25% das vagas são preenchidas para jovens de famílias cadastradas nos projetos sociais do governo: “a parceria estimula e promove o desenvolvimento humano, social e profissional de jovens e adultos”, avalia.

O professor resume que o objetivo principal é contribuir com o fortalecimento da Educação no município: “o Centro de Ensino desenvolverá e colocará à disposição da comunidade estudantil diversos cursos livres de capacitação profissional e o ensino preparatório militar destinados aos exames de seleção e admissão, promovidos pelas diversas escolas militares do país”.

De acordo ainda com Luis Martins, os cursos livres de capacitação e aperfeiçoamento profissional serão destinados aos cidadãos que buscam se preparar e qualificar-se para o mercado de trabalho para a conquista do primeiro emprego; “já o ensino preparatório militar será destinado aos candidatos vocacionados à carreira militar”.

Está acordado também que 25% das vagas serão ofertadas na modalidade de Bolsas de Estudos, totalmente gratuitas, para estudantes em estado de vulnerabilidade social, devidamente cadastrados nos programas sociais do governo federal e que se encontram matriculados na rede pública de ensino.