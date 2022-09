A exposição aconteceu em agosto, na praça principal da cidade onde mais de 500 pessoas estiveram presentes - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 27/09/2022 13:26 | Atualizado 27/09/2022 13:52

Bom Jesus - Realizada no mês passado, como parte da programação da Tenda Cultural, dentro da tradicional Festa de Agosto (em homenagem ao padroeiro da cidade), a “Ciência na Praça” ainda é repercutido em Bom Jesus do Itabapoana (RJ); nesta terça-feira, o governo municipal divulgou um relatório, resumindo o que foi a exposição.

O evento foi o primeiro do gênero no município, organizado pelas secretarias de Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos; Cultura, Turismo e Urbanismo; Governo; e Educação, Esporte e Lazer; aconteceu no dia seis, na Praça Governador Portela, com participação de mais de 500 pessoas.

O relatório enumera os objetivos da exposição: “promover a popularização da ciência e tecnologia; difundir tecnologias benéficas ao meio ambiente, à economia e à sociedade local e regional; fomentar a articulação entre Instituições de Ensino Técnico e Superior, Prefeitura Municipal e sociedade”.

A realização também visou despertar o interesse de estudantes do ensino básico e superior pela pesquisa científica e extensão rural; e divulgar ações e políticas públicas desenvolvidas para promoção do desenvolvimento sustentável do município, em áreas relacionadas ao meio ambiente, economia e sociedade.

Em resumo postado no portal da prefeitura, a Assessoria de Comunicação (Ascom) ressalta que Ciência na Praça, foi uma exposição de ciências e tecnologias, com foco na “socialização do conhecimento, das tecnologias e das políticas públicas desenvolvidas em prol do desenvolvimento ambiental, econômico e social, tanto local como regionalmente”.