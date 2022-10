A Assessoria de Comunicação divulgou no portal da prefeitura um resumo sobre a Moeda Social - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 10/10/2022 14:20

Bom Jesus – Um programa de expressivo apelo social desenvolvido em Bom Jesus do Itabapoana (RJ) pode servir de referência para outros municípios, com focos no fortalecimento da economia municipal e preservação do meio ambiente; a proposta tem o título de Bomjê Solidário, sob o slogan “Bom para a família, bom para a cidade e bom para o planeta”.

A concentração de resultados aconteceu no último final de semana, durante a realização da Feira de Preços Imperdíveis (FEPI), edição 2022, com participação dos empreendimentos de Economia Solidária e a Casa do Artesão do município; em estande específico, houve troca de materiais recicláveis pela Moeda Social Bomjê.

De acordo com a Assessoria de Comunicação (Ascom), cada Bomjê equivaleu a R$ 1,00 e pode ser utilizado na compra de produtos de artesanato dos estandes da Economia Solidária; 1k de latinha de alumínio correspondeu a dois bomjês; o mesmo prevalecendo para garrafas plásticas, papelão e um litro de óleo de cozinha usado; todos os materiais recicláveis coletados foram entregues ao Grupo de Catadores de Bom Jesus.

A ação foi organizada pela Secretaria de Assistência Social e Habitação em conjunto com a de Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos; participaram como parceiras a ONG REDÍ, Secretaria de Cultura, paróquia Senhor Bom Jesus, Pastoral Social e Pastoral da Ecologia integral.