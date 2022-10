Semana do Idoso foi encerrada terça-feira, com ações do governo municipal no Abrigo José Lima - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 06/10/2022 16:00

Bom Jesus - "Um grande viva aos idosos e a tudo que representam, pois, da vida como a conhecemos, a eles tudo devemos”. O reconhecimento da Secretária de Saúde de Bom Jesus do Itabapoana (RJ), Márcia Azevedo, resume a atenção especial do governo municipal com o público da conhecida terceira idade.

A secretária afirma que a secretaria não mede esforços para oferecer bem-estar e dignidade aos idosos; ela cita como exemplo a Semana do Idoso, encerrada terça-feira (04), com ações no Abrigo José Lima, realizadas por meio da Coordenação de Saúde Mental.

Entre os participantes estavam Padre Silvano; Irmã Rosangela; assistente social do abrigo, Roseni; Coordenadora de Saúde Mental, Paula Cyrillo, prefeito Paulo Sérgio Cyrillo, entre outros, a maioria profissionais de saúde do município.

Paula Cyrillo pontua que cuidar dos idosos de Bom Jesus é preservar a história do município: "respeitar as pessoas idosas é tratar o próprio futuro com respeito; quero agradecer ao prefeito por nos dar a oportunidade de cuidar tão bem daqueles que já fizeram muito pela nossa sociedade".

O prefeito Paulo Sérgio Cyrillo reforça as manifestações: “não há livro no mundo que contenha a sabedoria de um idoso”; ele ressalta o trabalho que a Secretaria de Saúde realiza no Abrigo José Lima; e lembra: “esta parceria começou lá atrás, no início de meu governo".