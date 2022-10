Clebinho não comenta sua demissão do clube de coração e segue otimista na campanha para deputado - Foto Divulgação

Clebinho não comenta sua demissão do clube de coração e segue otimista na campanha para deputado Foto Divulgação

Publicado 30/09/2022 20:44 | Atualizado 30/09/2022 21:03

Bom Jesus - Vereador que procura dedicar o mandato especialmente ao esporte e a questões sociais, Clebinho Reis tem como meta, na vida pública, ultrapassar a fronteira municipal em defesa do interesse público; para tanto, entra na disputa de uma cadeira da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), nas eleições do próximo domingo.

A iniciativa de crescer pelo bem comum na vida pública acabou custando ao político a demissão do emprego de roupeiro, do Clube de Regatas Flamengo, onde trabalhou durante 22 anos: “o motivo foi ele querer exercer o direito de ser candidato a deputado”, resume a assessoria.

Ainda que possa parecer uma medida absurda, o ex-roupeiro do rubtonegro prefere não entrar em detalhes: continua torcendo pelo sucesso do clube de coração, levando adiante o propósito de se eleger deputado estadual pelo Partido Progressista.

De acordo com a assessoria do candidato, se depender de apoios de peso, a chance de vitória está cada vez mais próxima: “Clebinho ganha apoiadores de peso na reta final da campanha; entre ex-atletas e os em atividade, nomes como Emerson Sheik, Rafinha, Rodiney são alguns”.

Estão ainda na lista Gerson; Vittinho; o ex-treinador da Seleção Brasileira e do Flamengo Vanderlei Luxemburgo; e o youtuber Guilherme Flazoeiro, “dono do maior canal independente sobre o rubronegro carioca, com quase dois milhões de inscritos”.

“Todos declararam apoio ao Clebinho”, diz a assessoria, ressaltando: “nas ruas e nas redes sociais a campanha também ganhou força; no início da semana um vídeo defendendo Clebinho, viralizou em grupos de Whatsapp e torcidas organizadas também aderiram a sua Campanha”.

“Otimista, Clebinho já projeta seu mandato em pautas de grande importância, como saúde, educação, esporte e lazer”, conclui a assessoria. Embora não haja clareza quanto ao motivo de o Flamengo ter demitido o funcionário, há comentários de que a alegação teria sido “incompatibilidade de tempo para exercer a profissão no clube e, ao mesmo tempo, fazer campanha”.