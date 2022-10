Por meio de postagem no portal do governo, a Assessoria de Comunicação resume informações sobre o evento - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 05/10/2022 17:14 | Atualizado 05/10/2022 17:49

Bom Jesus - Com oferta de 35 vagas, o governo de Bom Jesus do Itabapoana (RJ) realiza, nesta quinta-feira (06), a Oficina de Embalagens e Tags Sustentáveis, destinada a artesãos, empreendedores individuais e demais interessados da área; será totalmente grátis, das 9h às 11h, no Clube da Terceira Idade do município.

A iniciativa acontecerá através de parceria realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, envolvendo a Coordenação de Economia Solidária e o Programa de Extensão Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Populares ITEP/UENF, ministrada pela Oficineira Ingrid Ribeiro; o interessado pode se inscrever, de acordo com orientação postada no portal da prefeitura.

Para a realização da oficina, cada participante terá de levar papel (para reaproveitamento) - branco, colorido, cartolina, etc; cola branca; tesoura; durex; furador; fita, ou barbante, ou tira de tecido (qualquer material para fazer as alças da bolsa, de reaproveitamento); se tiver, carimbo e canetinhas variadas.