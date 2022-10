Gean Marcos conheceu as melhorias recebidas pelo hospital, apresentadas por Victor Pavan - Foto Divulgação

Gean Marcos conheceu as melhorias recebidas pelo hospital, apresentadas por Victor Pavan Foto Divulgação

Publicado 12/10/2022 13:33

Bom Jesus - Os investimentos feitos pela direção do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), em parcerias com os governos municipal, estadual e federal, em Bom Jesus do Itabapoana (RJ), está despertando interesses em municípios do Noroeste Fluminense de conhecer a nova estrutura da unidade.

Prova disto é que, no final da última semana, o prefeito de São José de Ubá, Gean Marcos, visitou ao hospital e justificou: "nós temos um convênio aqui e viemos ver o funcionamento de perto; estou impressionado com a evolução do hospital; percebi uma grande melhoria”.

Entusiasmado com o que presenciou, Gean Marcos reforçou sua avaliação: “fico feliz em saber que o hospital está capacitado para atender também o povo ubaense em todos os sentidos". O diretor do HSVP, Victor Pavan, explicou que a transformação do hospital é fruto de muito trabalho, dedicação e parcerias importantes

“Durante a pandemia, fomos referência em Covid para todo o Estado”, lembrou Pavan, ressaltando: “agora, com a ampliação, aquisição de novos equipamentos, aumento de número de leitos de UTI, o hospital está se tornando um dos maiores do interior do Estado”.

O diretor enumerou apoios que considera terem sido fundamentais para o HSVP avançar na qualidade do atendimento à população, um deles o prefeito bom-jesuense Paulo Sergio Cyrillo; a dedicação do quadro de colaboradores do hospital também foi destacada. O HSVP está localizado na Rua Tenente José Teixeira, 473, Centro.