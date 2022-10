Materiais recicláveis recolhidos da limpeza geral foram utilizados em oficina ministrada pela Casa do Artesão - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 18/10/2022 15:54

Bom Jesus – Os prejuízos causados pelo descarte inadequado de lixo nos corpos d’água do município têm sido apontados pelo governo de Bom Jesus do Itabapoana, com foco especial no Rio Itabapoana, que banha os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Na Região Noroeste Fluminense, o curso de água abastece diversos municípios e, em especial, Bom Jesus do Itabapoana desenvolve ações buscando conscientizar a população sobre a importância de preservar a qualidade da água, apontando para os perigos que a poluição causa.

Uma das iniciativas é o Projeto "Meu Rio Itabapoana, Minha Vida", que consiste na limpeza de trechos da margem e leito do rio; o projeto envolve a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos, em parceria com a prefeitura de Bom Jesus do Norte, do Estado do Espírito Santo (ES). Durante todo o evento, a artesã, da Casa do Artesão, Patrícia Pedra, ministrou oficina com material reciclável recolhido nas ações.

A agenda foi intensificada por ocasião do Dia de Limpeza de Praias, Rios e Lagoas (oito de outubro), mobilizando diversos setores do governo bom-jesuense; Corpo de Bombeiros; Tiro de Guerra 01-001; sociedade civil; Instituto Federal Fluminense (IFF-Campus Bom Jesus) e do Instituto Éber Teixeira de Figueiredo.

“Somos responsáveis e dependentes diretos do rio Itabapoana”, orienta o padre Rodrigo Melo, da Paróquia do Senhor Bom Jesus, ao chamar atenção para a importância do rio na vida da população: ele participou ativamente da “declaração de amor” ao rio, que teve até leituras dos poemas "Nosso rio nosso dever" (de Gabriel dos Santos Muce) e "O grito de um rio" (Jorge Roberto de Almeida).