A programação foi extensa, marcada por encontro de grupos com almoço, música e confraternização Foto Ascom/Divulgação

Publicado 25/10/2022 18:07

Bom Jesus – Outubro foi literalmente da pessoa idosa, até o final da semana, em Bom Jesus do Itabapoana (RJ), com programação intensa, na sequência das comemorações realizadas em setembro, considerado “Mês do Idoso”; as atividades aconteceram por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação.

A maioria das ações foi realizada no Clube da Terceira Idade Albertina Portugal (na sede do município) e no Idade Luzia do Rosário, em Rosal; um dos pontos altos aconteceu na estância de Raposo, aonde houve um encontro com vários grupos da do Noroeste Fluminense.

Marcado por almoço e música, o evento de Raposo teve o objetivo de proporcionar a integração entre os idosos assistidos por outras secretarias municipais de Assistência Social; no Clube da sede, idosos das diversas localidades do município também se confraternizaram.

De acordo com a Assessoria de Comunicação (Ascom) da prefeitura, o foco principal do ato foi garantir a inclusão das pessoas que estão na chamada “Melhor Idade" e seus familiares. A secretária Angélica Hullen destaca que a prefeitura tem desenvolvido um trabalho intenso de valorização dos idosos

Segundo a secretária, o governo municipal tem procurado garantir os direitos e o acesso do idoso à rede de proteção especial: “destaque ao trabalho desenvolvido pela Coordenadora Sylvia Rabelo, que tem realizando uma série de ações no que se refere à saúde física e mental dos usuários idosos”, resume Angélica Hullen.