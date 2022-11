A Itagibá, entre Avenida Padre Mello e Rua Samuel Xavier, é uma das que mais ficam alagadas - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 07/11/2022 17:07

Bom Jesus - Forte chuva que atingiu a região Noroeste do Estado do Rio de Janeiro no início do ano causou transtornos em vários municípios; um deles foi Bom Jesus do Itabapoana, com trecho da RJ-230 tendo que ser interditada devido a um deslizamento de barreira.

Diversas ruas ficaram alagadas, casas foram atingidas e famílias tiveram de ser encaminhadas para casas de parentes. Para evitar que o mesmo ocorra neste período do ano, época de temporal, a Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Públicos se antecipa com ações preventivas.

Nesta segunda-feira (07) a secretaria iniciou os trabalhos, para solucionar os alagamentos, pela Rua Itagibá (entre a Avenida Padre Mello e a Rua Samuel Xavier, no Centro da cidade), uma das que mais ficam alagadas quando chove forte.

A iniciativa visa ampliar a caixa de captação de água pluvial, próxima da esquina com a Rua Pastor Sodot (aonde há um valão coberto); os técnicos observam que “atualmente a água só escoa por bueiros nos cantos da via” e decidiram abrir o calçamento e instalar grades por toda a largura da rua.

A previsão é de que a obra esteja concluída em uma semana, período pelo qual o trânsito no local ficará interrompido. O secretário Leonardo Degli Esposti explica que muitas vezes, quando chove forte ou por várias horas, a água vai se acumulando: “com este serviço haverá escoamento mais eficiente’, garante.