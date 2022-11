Prefeito Paulo Sérgio Cyrillo afirma que Bom Jesus já está preparado para o período de verão - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 09/11/2022 19:06

Bom Jesus do Itabapoana – Planejamento para o período chuvoso e os possíveis desastres naturais gerados por ele está sendo providenciado pela prefeitura de Bom Jesus do Itabapoana. A iniciativa é do prefeito Paulo Sergio Cyrillo, que reuniu os secretários e a coordenação da Defesa Civil municipal para tratar do assunto.

Os tipos de desastres naturais que podem ocorrer no município mo período de verão foram enumerados pelo coordenador da Defesa Civil, sargento Júnior, abriu a reunião reforçando; inundação, alagamento, enxurrada, deslizamentos de terra, granizo e vento foram apontados.

O coordenador que a coordenadoria não tem máquinas nem caminhões, mas quando há um desastre, o Sistema de Defesa Civil é ativado e as secretarias enviam equipamentos e operadores para atender a emergência. O representante da Defesa Civil Estadual, coronel Anderson, também participou da reunião.

O coronel apresentou um plano de contingência e explicou que foram feitos simulados em todos os municípios do Estado do Rio: “em cada prefeitura foram feitos alertas para corrigir futuras ações e também colhidas experiências eficazes: “as prefeituras têm que atender as ocorrências e salvaguardar a vida dos cidadãos”.

“Depois cuida dos animais domésticos”, acrescenta o coronel, avaliando: “é bastante complexo administrar isso e a nossa Defesa Civil está sempre pronta para intervir nos casos mais graves”; ele assinalou que, baseado no Formulário de Identificação do Desastre, os governos (estadual e federal) identificam os prejuízos e destinam recursos ao município para a recuperação dos locais atingidos.

O prefeito Paulo Sergio destacou um lema da Defesa Civil: “o passado se repete quando não se aprende com ele”; em seguida, afirmou que Bom Jesus já está pronto para o verão de 2023: “temos plano de contingência, uma central de monitoramento e a coordenação eficiente entre as secretarias; rezamos para que nada aconteça, mas estamos sempre preparados para o pior; só assim, com planejamento, é que podemos minimizar os danos humanos, materiais e ambientais”.