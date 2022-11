Paulo Sérgio Cyrillo (terceiro da esquerda para a direita) participou da comitiva de prefeitos - Foto Cidennf /Divulgação

Publicado 10/11/2022 17:03 | Atualizado 10/11/2022 17:06

Bom Jesus - Por iniciativa do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf), Bom Jesus do Itabapoana tem a oportunidade de fortalecer o turismo e o agroturismo, por meio do Projeto “Rota Regional Caminhos do Açúcar”; trata-se de uma nova opção turística capaz de impulsionar o desenvolvimento regional.

Durante três dias em Brasília, o prefeito Paulo Sérgio Cyrillo e representantes das demais cidades do Cidennf estiveram em Brasília, liderados pela presidente do Consórcio, Fátima, que, nas articulações conseguiu a liberação de R$ 7,7 milhões em emendas em emendas da bancada do Rio de Janeiro, para o custeio da estruturação turística do projeto "Rota Regional”.

“Várias demandas, projetos e ações foram apresentadas aos deputados federais e senadores, para que pudessem conhecer o trabalho que vem sendo desempenhado pelo Consórcio, na implementação de políticas públicas”, assinala Fátima Pacheco, também prefeita de Quissamã; ela tem se destacado à frente do Consórcio, pelo poder de articulação e as ações em parceria.

A prefeita resume sua filosofia: “é com parceria e boa articulação, que conseguimos captar recursos para obtenção de um trabalho de qualidade à população do Norte e Noroeste Fluminense”; Fátima reforça que a união entre os prefeitos é de suma importância nesse processo.

“Como presidente do Consórcio, quero agradecer a todos que nos receberam em Brasília e que também cooperaram na destinação deste importante recurso que irá fortalecer o turismo da nossa região”, pontua a prefeita; ela considera “Rota Regional Caminhos do Açúcar”, uma nova opção turística capaz de impulsionar o desenvolvimento regional.

“O projeto é uma alternativa ao turismo como grande propulsor do desenvolvimento econômico regional, propiciando o resgate da história e a valorização da cultura”, resume Fátima, acentuando que nessa linha são criados roteiros integrados para o Turismo.

O roteiro turístico definido pelo projeto envolve todos os municípios integrantes do Cidennf; são mais de 350 quilômetros de estradas, com projeção de proporcionar o fomento de atividades culturais, folclóricas, agropecuárias, artesanais, gastronômicas e outras vertentes.

A expectativa é possibilitar uma oferta de produtos turísticos e a valorização do patrimônio histórico, cultural e natural como elementos da oferta turística. Fazem parte do Cidennf os municípios de Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Campos dos Goytacazes, Carapebus, Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, Italva, Itaperuna, Macaé, Miracema, Porciúncula, Quissamã, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana e Varre-Sai.