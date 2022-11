Ruas alagadas, principalmente no distrito de Rosal, estão sendo limpa por equipes da prefeitura - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 16/11/2022 16:03

Bom Jesus – Desde o último dia sete, o governo de Bom Jesus do Itabapoana (RJ) vem desenvolvendo ações em pontos do município aonde tradicionalmente ocorrem inundações em períodos de chuvas fortes; mas ainda há problemas semelhantes e a constatação ocorreu neste início de semana.

O temporal que atingiu o interior do Estado do Rio de Janeiro afetou fortemente vários municípios do Noroeste Fluminense, um deles Bom Jesus do Itabapoana; principalmente no distrito de Rosal, diversas famílias estão prejudicadas, sendo atendidas por meio da Secretaria de Assistência Social, recebendo kits de limpeza e cesta básica no âmbito dos benefícios eventuais.

Todas as famílias atingidas foram mapeadas e identificadas, com a participação da Secretaria de Defesa Civil que, juntamente com a Secretaria de Habitação, fez levantamento dos imóveis atingidos e constatou a necessidade de concessão de pequenas reformas em dois deles.

No mutirão de emergência formado pela prefeitura, também a Secretaria de Obras realiza a limpeza das ruas e a de Agricultura providencia ações no serviço de garantia a trafegabilidade nas estradas vicinais prejudicadas.

Segundo a Assessoria de Comunicação (Ascom), o governo municipal “se organiza, por meio da conjunção de esforços de todas as suas secretarias para dar respostas cada vez mais rápidas à população, objetivando mitigar os efeitos das chuvas de verão”.

A preocupação maior da Defesa Civil neste momento é que as chuvas que atingem as regiões do Caparaó e Guaçuí, em Minas Gerais, contribuíram para aumentar o nível do Rio Itabapoana; na madrugada houve transbordo em Bom Jesus, mas o nível caiu uma hora depois.

Apesar da redução no nível, a cota continua bem acima da normal (que é 3,10 metros) e o coordenador da Defesa Civil, major Júnior, está preocupado com o volume de chuva ainda no Caparaó: “com certeza, toda essa água chegará a Bom Jesus; a população deve ficar atenta, embora a expectativa seja de que o nível se mantenha e não suba de maneira drástica”.

Desde sábado as fortes chuvas causam estragos em Bom Jesus; de acordo com a Defesa Civil, o distrito de Rosal (32 quilômetros distante do centro da cidade) foi o mais afetado, tendo oito residências inundadas e uma interditada. O major Júnior orienta que para caso de emergência a secretaria está disponibilizando o número 38311403.