Em algumas áreas mais baixas do município ainda há água, mas a tendência e esgotar logo - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 17/11/2022 15:40

Bom Jesus do Itabapoana – A chuva deu um tempo e o sol apareceu de forma “acanhada” na Região Noroeste do Estado do Rio de Janeiro; o nível do Rio Itabapoana estabilizou e a expectativa é de que o risco de transtorno não mais aconteça, pelo menos se não voltar a chover.

Até a noite dessa quarta-feira (16), a preocupação ainda permanecia, com alguns pontos mais baixos do município alagados e a incerteza se voltaria a chover forte na cabeceira do rio, em Minas Gerais, e no próprio município de Bom Jesus; mas a chuva cessou.

A cota do Itabapoana – que havia ultrapassado a normal desde as cinco horas da madrugada -, passou a ficar praticamente estabilizada, com a medição apontando oscilações mínimas, na casa dos 40 centímetros; continua baixando, porém, sem ainda atingir a 3,10m, que é o normal.

De acordo com a Assessoria de Comunicação (Ascom), apesar do quadro favorável, a Defesa Civil Municipal mantém a prontidão e o coordenador do órgão, Sargento BM Júnior, continua alertando moradores de áreas mais baixas e ribeirinhas a não se descuidarem na atenção.

Outro fato considerado tranqüilizador é que a vazão do rio na Usina Hidrelétrica (UHE) de Rosal que vinha subindo devido ao grande volume de chuva no Caparaó (rio Veados em Guaçuí) – está diminuindo. “De qualquer forma, a população pode continuar contando com o plantão 24 horas da Defesa Civil no telefone 3831-1403”, informa a Ascom.