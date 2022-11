A pá mecânica foi conseguida por meio da Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério da Cidadania - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 21/11/2022 09:54

Bom Jesus do Itabapoana – O setor agrícola vem recebendo atenção especial do governo de Bom Jesus do Itabapoana (RJ), inclusive sendo envolvido não apenas em programas voltados especificamente para produtos alimentícios, mas, também, com foco na saúde pública; um deles é o projeto Hortoterapia, que tem como objetivo favorecer o processo de inclusão social dos pacientes do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).

A implantação aconteceu no primeiro semestre deste ano, conforme O Dia noticiou, mas continua sendo repercutido no município, com possibilidade de se estender a outras unidades; é desenvolvido em parceria da Agricultura com a Secretaria de Saúde, por meio do Programa Horta Comunitária Urbana.

O Instituto Federal Fluminense (IFF) também está integrado, liberando técnicos para acompanhar semanalmente os usuários que, de acordo com a Assessoria de Comunicação (Secom) “se envolvem nos tratos culturais, como, plantio, adubação, regas e depois contemplando os resultados de toda dedicação”.

Recentemente, a secretária de Saúde Márcia Azevedo ressaltou o apoio que o prefeito Paulo Sérgio Cyrillo dá ao programa e às demais ações do governo, inclusive buscando parcerias. O resultado mais recente foi apontado pelo próprio prefeito, que acabou de conseguir reforçar os equipamentos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos, com uma pá carregadeira.

A ferramenta foi entregue ao município no final da semana, por meio do programa Fomento Rural, do Governo Federal, em uma ação da Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério da Cidadania, através de indicação do deputado Sóstenes Cavalcante.

Paulo Sergio Cyrillo comentou que o equipamento irá beneficiar em muito a população: “este é o resultado de muito trabalho nas nossas idas e vindas a Brasília; aproveito a oportunidade para, em nome de nossa cidade, agradecer ao deputado Sóstenes por mais esta conquista”.