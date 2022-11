Na roda de conversa, a Secretaria de Saúde orienta para a importância dos exames preventivos - Foto Ascom/Divulgação

Na roda de conversa, a Secretaria de Saúde orienta para a importância dos exames preventivos Foto Ascom/Divulgação

Publicado 23/11/2022 16:31 | Atualizado 23/11/2022 16:32

Bom Jesus - "A Importância das Medidas preventivas contra o Câncer de Próstata" é o tema da iniciativa da Secretaria de Saúde de Bom Jesus do Itabapoana (RJ), dentro da programação do “Novembro Azul”; uma das palestras aconteceu na última segunda-feira (21), na sede da Unidade de Saúde do distrito de Rosal, em roda de conversa.

Foram realizadas consultas e solicitados exames de PSA (Antígeno Prostático Específico), que é utilizado como check-up principalmente para diagnosticar o câncer de próstata em homens, antes mesmo que eles tenham sintomas; este exame é feito ainda em homens que apresentam sintomas que podem ser causados pela doença.

Em caso de alguma alteração, o paciente é encaminhado para uma avaliação com um urologista, A secretária de Saúde Márcia Azevedo, observa que os homens têm dificuldade em realizar exames periódicos de próstata, seja por vergonha ou preconceito.

"Esta ação é para alertar sobre a importância dos exames; tão importante quanto o tratamento é a prevenção”, alerta a secretária, orientando: “a partir do momento em que o homem tenha consciência de não deixar para depois as dores, incômodos ou qualquer tipo de alteração no seu corpo, o tratamento fica mais fácil e eficaz”.

Már5cia Azevedo destaca o trabalho de todos os demais profissionais da Saúde na campanha e sensibilidade do prefeito: “aproveito para agradecer ao prefeito, Paulo Sergio, por nos dar o suporte necessário para que possamos levar saúde e informação para todos".

Ao alertar para a importância do PSA, o Ministério da Saúde assinala que, “além do câncer, o exame pode estar elevado em doenças não neoplásicas, como na hiperplasia prostática benigna e na prostatite, sendo importante outros procedimentos diagnósticos, como o ultrassom e a biópsia prostática para a definição do diagnóstico”.