Na semana passada, a Secretaria de Saúde desenvolveu ação voltada para a saúde bucal de estudantes - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 29/11/2022 14:19

Bom Jesus – Sem se descuidar do cronograma de vacinação contra a Covid-19 (que é divulgado semanalmente), a Secretaria de Saúde de Bom Jesus do Itabapoana investe na demais demandas, desenvolvendo ações específicas; a mais recente teve início no último dia 24, por conta do Programa Saúde na Escola, envolvendo alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.

A ação tem foco na saúde bucal e a abertura aconteceu na Escola Municipal Otilio Bastos, no bairro Asa Branca, com palestra da cirurgiã-dentista Giselli Ourique, a auxiliar na área Cristiane e a agente comunitária de saúde Luísa, todas do Programa Saúde da Família (PSF) do bairro.

No contexto sobre higiene bucal e alimentação saudável, os alunos aprenderam técnicas de escovação e o uso correto do fio dental e receberam kits de escovação, distribuídos por técnicos da secretaria. De acordo com a secretária Márcia Azevedo, o objetivo do evento é acompanhar de perto o desenvolvimento das crianças e adolescentes.

A secretária resume que o acompanhamento proposto visa garantir que os menores tenham crescimento e desenvolvimento saudáveis: “estamos encerrando a temporada deste projeto, pois as férias escolares se aproximam; mas, ano que vem teremos novas oportunidades de colocar em prática projetos que unem Saúde e Educação”, conclui.

Quanto à vacinação contra a Covid-19 desta terça-feira (29), a secretaria aponta que estão disponíveis a primeira dose (D1) para todas as pessoas com cinco anos de idade ou mais; segunda dose (D2) infantil Pfizer (dois meses após a primeira dose); e segunda adulto AstraZeneca (dois meses após a primeira), Pfizer (21 dias após a primeira), Janssen (dois meses após a primeira).

Já a terceira dose (R1) está liberada para todos (12 anos ou mais) quatro meses após aplicação da segunda dose (D2); Janssen reforço 2 (R2), quatro meses depois da segunda dose. A quarta é para quem tomou a terceira há quatro meses, com 18 anos ou mais, também é indicada para trabalhadores da Saúde. O cronograma completo está publicado no portal da prefeitura.