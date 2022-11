Prefeito Cyrillo defende que é prioridade dar destinação sustentável ao lixo da cidade - Foto Ascom/Divulgação

Prefeito Cyrillo defende que é prioridade dar destinação sustentável ao lixo da cidade Foto Ascom/Divulgação

Publicado 24/11/2022 19:45

Bom Jesus – “Os cuidados com o meio ambiente se refletem diretamente na saúde da população e o desmatamento contribui com a disseminação de vírus que podem causar doenças fatais”. A conclusão é da secretária de Saúde de Bom Jesus do Itabapoana (RJ), Márcia Azevedo, ao avaliar o projeto Educação em Saúde Ambiental – Bomjê Ecoideias.

O assunto foi tratado nessa quarta-feira (24), durante Oficina de Avaliação realizada pela Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos em parceria com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), no auditório da 17ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil do Est6ado do Rio de Janeiro (OAB-RJ).

Analista técnico do convênio juntamente com Eduardo Teixeira, José Roberto Gonçalves avalia que a oficina contribuiu, efetivamente, para explanar as metas e etapas desenvolvidas: “os participantes expuseram a relevância do projeto para a melhoria da qualidade de vida da população local”, resume.

Representantes de instituições que se engajaram no Programa Municipal de Educação Ambiental (Promea) também participaram do evento; entre elas TG 01-001, escolas (municipais, estaduais e particulares), Instituto Federal Fluminense (IFF), Lions Club, Rotary, Pastoral da Ecologia Integral e Pastoral Social, Casa do Artesão (programa de Economia Solidária) e SALT.

Segundo a Assessoria de Comunicação (Ascom) da prefeitura, os alunos da Escola Municipalizada Coronel Luís Vieira (Calheiros), vencedores da gincana de coleta de óleo usado, contaram como se mobilizaram para vencer a competição, já que muita gente na zona rural utiliza o óleo usado nas cozinhas para fazer sabão caseiro.

“O programa tinha seis metas a cumprir que incluíram a coleta seletiva de resíduos sólidos, diversas ações educativas e a última delas foi a oficina de avaliação”, diz a Ascom, reforçado pelo secretário municipal de Meio Ambiente, Maurício Zanon, para quem o "BomJê Ecoideias" trouxe agenda de integração entre poder público e sociedade civil.

“Podemos destacar o engajamento de todos nas ações propostas para dar muito mais sustentabilidade ao nosso município”, exemplifica Zanon. O prefeito Paulo Sergio Cyrillo elogia a iniciativa, porém, afirma a prioridade do governo no campo ambiental é acabar com o lixão: “não podemos sonhar com um novo amanhã se não dermos destinação sustentável ao lixo da cidade”, defende.





