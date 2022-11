A prefeitura desenvolve o programa em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola - Foto Ascom/Divulgação

A prefeitura desenvolve o programa em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola Foto Ascom/Divulgação

Publicado 30/11/2022 17:32

Bom Jesus – Seis horas de estágio por dia, com bolsa-auxílio de R$ 700,00 por mês, já incluído o auxílio-transporte; é o que oferece o programa de estágio Mais Futuro, da Prefeitura de Bom Jesus do Itabapoana, para vagas de curso de nível superior; no momento está aberta uma vaga para Fisioterapia.

O interessado deve enviar currículo atualizado (em PDT) e a declaração de comprovação de matrícula (constando curso, turno e período em instituição superior) para o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), no e-mail deboramq@cieerj.org.br, com assunto "Estágio Bom Jesus-RJ"; neste caso, o prazo termina dia nove de dezembro.

A Assessoria de Comunicação (Ascom) explica que o Estágio Mais Futuro é realizado por meio de convênio com o CIEE e visa selecionar estagiários para a prefeitura, oportunizando a estudantes dos níveis superior e médio (técnico); nessa quinta-feira (01) encerram inscrições para preenchimento de duas vagas na área de Nutrição.

Para nível médio o valor do auxílio é R$ 550,00; quem tiver interesse em se inscrever para Fonoaudiologia, são duas vagas e o prazo termina no próximo dia sete; as inscrições são gratuitas e podem ser feitas junto ao setor de recrutamento do CIEE, aponta a Ascom, lembrando que o currículo deve estar no formato pdf e atualizado.

De acordo com os critérios, o currículo tem de ser enviado junto com a declaração de comprovação de matrícula, constando curso, turno e período em instituição superior; os estudantes selecionados serão chamados conforme surgirem as vagas; o processo é simplificado e a seleção é realizada em duas etapas.

Uma das etapas é a análise da documentação de identificação, de residência em Bom Jesus (preferencialmente), vínculo escolar, currículo e classificação, considerando os cursos de qualificação realizados na área de formação e atuação; outra são os parâmetros estabelecidos por conselhos que regem determinados cursos quanto à prática de estágio.