Para se beneficiar do Bom Jesus na Luta contra a Fome depende de parecer técnico da equipe de referência do CRAS Foto Ascom/Arquivo

Publicado 11/12/2022 11:43

Bom Jesus – Com base na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), o governo de Bom Jesus do Itabapoana (RJ), por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, cumpre mais uma etapa do Bom Jesus na Luta Contra a Fome, a partir desta segunda-feira (12); o objetivo é enfrentar a insegurança alimentar e nutricional agravada pela pandemia de Covid-19, através da distribuição de centenas de cestas básicas mensais por um período de seis meses, para famílias acompanhadas por cada Centro de Referência da Assistência Social (CRAS).

Em setembro do ano passado, por determinação do prefeito Paulo Sérgio Cyrillo, o número de cestas foi aumentado; na oportunidade, a secretaria justificou que “a ampliação só foi possível graças ao trabalho das equipes técnicas dos CRAS do município, que realizam constantemente visitas domiciliares para identificação e elaboração de parecer social das famílias que se encontram em situação de insegurança alimentar e nutricional”.

Ao se manifestar, Cyrillo justificou: “é muito importante que as famílias que realmente precisam sejam beneficiadas, e é meu compromisso, enquanto prefeito, garantir recursos para execução de programas tão importantes como este para a nossa população". As listas de entregas de dezembro estão nas unidades do CRAS Bela Vista, Nova Bom Jesus e Santa Terezinha.

De acordo com a Assessoria de Comunicação (Ascom), têm direito ao recebimento da cesta básica as famílias que estão inscritas no Cadastro Único no município, na faixa de pobreza e extrema pobreza; não recebem nenhum benefício Federal (Bolsa Família, Auxílio Emergencial) ou Estadual (Supera Rio); vivem em situação de insegurança alimentar e nutricional, com parecer social da equipe técnica do CRAS, devido às consequências da pandemia de Covid-19.

Também é exigido parecer social da equipe técnica do CRAS em conformidade com as Leis Municipais 1243 e 1244/2016, que preveem os benefícios emergenciais (por exemplo, as chuvas do ano de 2022). Caso alguém queira obter mais informações sobre o programa ou se identifique no perfil apontado, deve procurar o CRAS mais próximo, para obter atendimento da equipe técnica. “Se precisar de mais informações sobre o Bom Jesus na Luta Contra a Fome, entre em contato pelo Whatsapp: (22) 99951-6182”, resume a Ascom.

Segundo a secretária Angélica Hullen, houve esforço de toda a equipe da secretaria para que as cestas básicas sejam entregues antes do Natal: “isso reforça o nosso compromisso em estar ao lado da nossa população, nesse momento em temos o aumento da fome e da pobreza; precisamos ter os cidadãos do nosso município e suas necessidades fundamentais como a alimentação".

Angélica Hullen lembrou que as famílias residentes nos distritos, como de costume, recebem as cestas nas próprias residências e as residentes na sede do município, devem retirar no CRAS de referência; ela assinala orienta a quem não estiver na lista, mas preenche os critérios a procurar o CRAS mais próximo para atendimento com a Equipe de Referência (assistente social ou psicólogo).