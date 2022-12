Prefeito Cyrillo entregou a chave do veículo do Abrigo dos Idosos José Lima ao padre Silvano - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 14/12/2022 15:48 | Atualizado 14/12/2022 15:55

Bom Jesus do Itabapoana – Através de recursos de emendas parlamentares (da deputada federal Chris Tonietto e do deputado Jorge Braz), quatro novos veículos acabam de ser adquiridos pelo prefeito de Bom Jesus do Itabapoana (RJ), Paulo Sérgio Cyrillo, para atender as suas demandas da Secretaria de Assistência Social e Habitação.

Houve necessidade de complementação de recursos do Fundo Municipal de Assistência Social; um dos veículos - SUV (Renault Duster) -, comprado através de emenda da parlamentar, teve o valor complementado com recursos próprios; o beneficiado é o Abrigo dos Idosos José Lima.

Quanto aos demais (Hyundai HB20, sendo um sedan e dois hatch) foram adquiridos graças à emenda de Jorge Braz; também teve de haver complementação, porém saindo dos royalties do petróleo; os carros são destinados a atender demandas do Programa Criança Feliz, dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e do Setor de Habitação, Economia Solidária e Cadastro Único.

As entregas aconteceram na última segunda-feira (12); no caso do Abrigo, Paulo Sérgio Cyrillo entregou as chaves ao representante da instituição, Padre Silvano, que agradeceu e reafirmou a parceria do Abrigo com o governo municipal, “pela relevância e importância dos serviços prestados”.

A secretária Angélica Hullen destacou a iniciativa do prefeito: "hoje é um dia especial, pois em 2022, por meio de emendas parlamentares e projetos, conseguimos seis veículos para a nossa Secretaria”.

“Quero agradecer de forma especial a toda a equipe pela dedicação, bem como podemos comemorar a maior frota da história da Assistência Social em Bom Jesus”, pontuou a secretária, acentuando: “fico emocionada, pois trabalhamos para que as coisas aconteçam e elas estão acontecendo, em prol da melhoria nos serviços para atender os nossos cidadãos, de forma cada vez mais efetiva".

O trabalho prestado pelo Abrigo dos Idosos foi elogiado por Cyrillo: “a prefeitura sozinha não conseguiria cuidar tão bem de tantos cidadãos com mais de 65 anos e que precisam de carinho e cuidados especiais”.

O prefeito definiu a entrega dos veículos como um momento mágico: “funcionários, vereadores e a comunidade reunidos para celebrar mais este resultado da soma de esforços; esta é só mais uma entre tantas vitórias e estes carros são do povo e para o povo e a administração tem apenas a sua guarda”.