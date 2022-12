Torre principal já foi colocada e a próxima etapa será a instalação das antenas que definem os sinais - Foto Ascom/Divulgação

Torre principal já foi colocada e a próxima etapa será a instalação das antenas que definem os sinais Foto Ascom/Divulgação

Publicado 13/12/2022 13:05

Bom Jesus - Programa Digitaliza Brasil está em contagem regressiva para estar 100% implantado em Bom Jesus do Itabapoana (RJ); o primeiro passo foi dado em abril deste ano, quando a prefeitura aderiu à ferramenta do governo federal, que garantirá ao município sinal digital de TV com alta qualidade de som e imagem.

Com a torre principal já instalada, a próxima etapa será a distribuição das antenas, fundamentais na definição da digitalização dos sinais da televisão analógica terrestre; trata-se de um serviço aberto e gratuito que também permite a recepção em dispositivos móveis, como celulares, e a interatividade.

A integração por meio de conteúdo de internet é outra vantagem garantida pelo sistema. Segundo a Assessoria de Comunicação (Ascom) do governo municipal, “quando estiver funcionando, com uma antena simples (e um conversor, no caso de TV’s sem o receptor interno), a população poderá assistir a programação local das principais emissoras do país”.

A Ascom aponta ainda que o serviço não terá taxas ou mensalidades, e é mais um degrau para se chegar a 100% de sinal digital no município. O programa é instituído pelo Ministério das Comunicações, responsável pela efetivação da política pública orientada à expansão do serviço para todos os municípios, desde a implantação da TV Digital no Brasil.

De acordo com levantamento do próprio ministério, dos 5.568 municípios brasileiros, 4.191 ainda não concluíram a migração para o sinal digital, permanecendo até agora com transmissão dos sinais analógicos: “quando o Digitaliza Brasil foi instituído, 1.638 municípios dispunham apenas de sinal analógico”, resume.