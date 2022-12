A solenidade aconteceu no final da semana e o trabalho dos profissionais foi bastante elogiado - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 19/12/2022 11:43 | Atualizado 19/12/2022 11:44

Bom Jesus do Itabapoana – Durante encerramento da Formação do Ciclo Alfabetizador, em Bom Jesus do Itabapoana (RJ), a secretária de Educação, Esporte e Lazer, Ivana Gomes, afirmou que é gratificante ver o esforço dos profissionais que atuam nas escolas mais distantes, onde estão as crianças que mais precisam: “foi muito bom sentir a presença das famílias dos alunos, que realmente abraçaram a causa”, ressaltou.

A expectativa apontada pela secretária para 2023 é atingir a meta de 100% de crianças alfabetizadas na rede municipal. A Formação do Ciclo Alfabetizador no município começou em fevereiro deste ano, com 98 professores, dos quais 75 cumpriram todas as 120 horas previstas.

Ivana Gomes explicou que o projeto é uma formação voltada para professores do G6 e do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental e faz parte da meta de zerar o número de crianças ainda não alfabetizadas no município; ela ressaltou a importância da formação, principalmente para os profissionais que atuam nas escolas rurais.

A coordenadora da formação, Lívia Márcia Machado Dias, reforçou a manifestação da secretária, destacando que os participantes do projeto, muitas vezes chegavam cansados depois de um dia de trabalho intenso, mas não demonstravam desânimo: “o empenho de todos em aprender, em melhorar, me ensinou muito: com certeza, todos nós saímos deste Ciclo Alfabetizador melhores do que entramos e vamos aplicar esta experiência em nossa vida profissional”, reconheceu.

Na opinião de Lívia Márcia, a Educação de Bom Jesus só tem a ganhar. A solenidade aconteceu no final da semana e a coordenadora disse que pediu que todos comparecessem vestidos com a cor preferida e que os formandos deixassem uma marca pessoal numa faixa estendida na lousa. “Cada um usou tinta da mesma cor da roupa para fazer desenhos, símbolos e o que mais identificasse a emoção daquele momento”, assinalou a Assessoria de Comunicação (Ascom).