Água do Rio Itabapoana chegou a alagar a Rua Pedro José de Almeida, no bairro Pimentel Marques - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 21/12/2022 19:00

Bom Jesus – A Região Noroeste do Estado do Rio de Janeiro voltou a ser castigada por tempestade, desde o final da última semana; a chuva forte causou transtornos, alagou ruas, mas a situação já está normalizada, embora em Bom Jesus do Itabapoana o Rio Itabapoana tivesse ultrapassado a cota normal (3,10m) e transbordado.

De acordo com a Defesa Civil municipal, o nível do rio atingiu 50 centímetros acima do normal, a exemplo do que aconteceu no início de novembro: “nenhuma residência foi atingida, mas a água alcançou a Rua Pedro José de Almeida, no bairro Pimentel Marques”, afirma o coordenador do órgão, sargento BM Junior.

Mesmo com a situação sob controle, o coordenador orienta moradores, principalmente os ribeirinhos, para ficarem atentos, pois, segundo informa, a vazão na Usina Hidrelétrica (UHE) de Rosal está subindo devido ao grande volume de chuva na bacia do Itabapoana.

No município parou de chover desde essa terça-feira; porém o tempo continua carregado de nuvens pesadas, mesmo o sol tendo aparecido. A possibilidade de o tempo não melhorar durante a semana está prevista pelo Climatempo; contudo, não é apontado nenhum risco de o Rio Itabapoana voltar a transbordar.

Na segunda-feira havia apreensão quanto à tempestade registrada na cabeceira do Itabapoana; o Sargento Júnior chegou a alertar que o volume atingiria Bom Jesus e o nível do rio se manteria alto, o que realmente aconteceu, sem, no entanto, causar maiores conseqüências.

Segundo o coordenador da Defesa Civil, o município continua em estado de alerta, devido às fortes chuvas que ainda atingem toda a região; mas tranqüiliza: “a população pode contar com o plantão 24 horas do órgão nos telefones 3831-1403 e (22) 99829-4679; em caso de emergência é só entrar em contato”.