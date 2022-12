A figura do Papai Noel atraiu a atenção da criançada, que também se divertiu com as demais atrações - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 20/12/2022 12:57

Bom Jesus - Personagens infantis, brinquedos infláveis e camas elásticas, formaram um cenário mágico e comovente, no final da semana, na Praça Governador Portela, em Bom Jesus do Itabapoana (RJ), por conta da festa do Natal das Crianças; a figura do Papai Noel atraiu a atenção de menores e adultos.

Mais de duas mil pessoas participaram e, segundo a secretária Municipal de Assistência Social e Habitação, Angélica Hullen, além das atrações, foram distribuídos cachorros quentes, refrigerantes, algodão doce, pipoca e picolé, “tudo com monitoramento de recreadores, que garantiram a alegria e a segurança das crianças e familiares”.

“A Festa das Crianças neste Natal 2022 foi um sucesso”, resume a secretária, argumentando: “garantimos uma das diretrizes da Assistência Social, que é a convivência social e comunitária; esse é o nosso presente para as famílias de Bom Jesus. especialmente para as que são atendias pela secretaria e que não têm pouca oportunidade de participar de um evento assim”.

O prefeito Paulo Sergio Cyrillo também mesteve presente e desta: “este é mais um evento do Natal dos Sonhos que temos a satisfação de promover”; ele aponta que a parceria entre prefeitura, Associação Comercial e Empresarial de Bom Jesus, Sesc e Fecomércio foi fundamental para a realização do evento.