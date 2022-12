Prefeito Paulo Sérgio Cyrillo cumpriu com sobra as aplicações previstas em lei na saúde e na educação - Foto Ascom/Divulgação

Prefeito Paulo Sérgio Cyrillo cumpriu com sobra as aplicações previstas em lei na saúde e na educação Foto Ascom/Divulgação

Publicado 27/12/2022 13:51

Bom Jesus – Por unanimidade, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) aprovou as contas referentes ao exercício de 2021, do prefeito de Bom Jesus do Itabapoana, Paulo Sérgio Cyrillo. Segundo a relatora, conselheira substituta Andréa Siqueira Martins, “a prefeitura cumpriu o prazo estabelecido no artigo 6º da Deliberação TCE-RJ nº 285/2018”.

De acordo com o relatório, “a prestação de contas corresponde aos Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstrativo das Variações Patrimoniais, que tratam da situação do Patrimônio do Município e do aspecto dinâmico das referidas contas”.

A conselheira relatora destaca que, no exercício de 2021, o município aplicou o equivalente a 27,70% das receitas e transferências de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde, 21,79%, 15% a mais do determinado.

As informações são da Assessoria de Comunicação da prefeitura e resumem: “foram considerados que os percentuais aplicados superaram aos estabelecidos na Lei Complementar nº 141/12”. A decisão do plenário será remetida à Câmara Municipal, onde passará pelas comissões competentes; em seguida, entra na pauta para apreciação final no plenário.