Logo depois das homenagens, Deejay Anaor Júnior fez o público dançar com muita animação - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 03/01/2023 18:01

Bom Jesus do Itabapoana – A despedida de 2022 em Bom Jesus do Itabapoana (RJ) foi marcada com homenagens a atletas bom-jesuenses que se destacaram em 2022, além de várias outras atividades; a festa aconteceu no último sábado (31) reunindo autoridades, artistas e centenas de moradores à Praça Governador Portela, no centro da cidade.

O evento foi promovido pelo governo municipal e, sendo aberta com a apresentação dos atletas que representaram o município em diversas competições nacionais e internacionais. Entre os homenageados estavam Thalles Degli, Maurício Frias, Sergio José de Souza Brito.

Também foram ressaltados Joceir Barros da Fonseca Correia, Willians Carvalho, Flávio Nascimento, Wilson da Silva Araújo, Alfredo Neto e Laryssa Silva. Outros, como Patrick Oliveira Vieira da Luz, Raíssa Francisco Diamantino, Erika Flaviana da Silva Moura e João Augusto de Souza Marques foram destacados com honra ao mérito.

As homenagens envolveram ainda alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) que tiveram ótimo rendimento em competições. Na sequência o cantor Deejay Anaor Júnior fez o público dançar na praça com muita animação.

Na contagem regressiva para a virada do ano, a Banda Catukaí assumiu o palco com tradicional show de forró, proporcionando uma animação com características de “festa em família”; a queima de fogos encerrou a programação.