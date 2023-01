Sargento BM Júnior orienta que, apesar do recuo, população deve ficar atenta à possibilidade de mais chuva - Foto Ascom/Divulgação

Sargento BM Júnior orienta que, apesar do recuo, população deve ficar atenta à possibilidade de mais chuva Foto Ascom/Divulgação

Publicado 10/01/2023 16:27

Bom Jesus do Itabapoana - O rio Itabapoana ultrapassou sua cota de transbordo nesta segunda-feira (09), atingindo 3,70m (60 centímetros acima do normal, que é 3,10m) em Bom Jesus do Itabapoana (RJ); a expectativa era de que recuasse, mas aumentou, indo a 3,85 nesta terça-feira, segundo o Coordenador de Defesa Civil Municipal, sargento BM Roberto Oliveira Júnior.

No entanto, apenas o bairro Pimentel Marques, na zona urbana, sofreu alagamento, deixando três famílias ilhadas. O coordenador avalia que o Itabapoana recebeu grande volume da Região do Caparaó, Guaçuí e São José dos Calçados, no Espírito Santo; mas já está vazando.

“Mesmo assim, a população precisa ficar em alerta, porque há previsão de mais chuva para as próximas horas e da chegada de água de regiões vizinhas” alerta o Sargento Júnior; ele pontua que a Defesa Civil está acompanhando 24 horas e manterá a população avisada sobre a situação.

“A população pode contar com o plantão 24 horas da Defesa Civil no telefone 3831-1403”, orienta o coordenador; ele tranqüiliza que para o rio causar transtorno maior precisa chegar à cota de 4,50 cm, possibilidade que, pelo menos dentro do quadro atual, até o momento está afastada.