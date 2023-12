A cesta básica é um benefício eventual entregue através do Cras a famílias credenciadas - Foto Divulgação

Publicado 27/12/2023 17:27

Bom Jesus do Itabapoana – Por meio da Secretaria de Assistência Social e Habitação, o governo de Bom Jesus de Itabapoana (RJ) cumpre mais uma etapa do programa “Na Luta Contra a Fome”; mas orienta quem tenha conhecimento de família que recebe o benefício e não necessita, denunciarem em uma unidade do junto à equipe do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) ou na secretaria. Serão entregues cerca de 700 cestas básicas referentes a dezembro.

O programa atende famílias em situação de vulnerabilidade que possuam Cadastro Único atualizado no município na faixa de pobreza e extrema pobreza; não recebam nenhum outro benefício social; e estejam em situação de insegurança alimentar e nutricional.

Em especial, estão relacionados idosos e pessoas com deficiência, inclusive que recebem Benefício de Prestação Continuada (BPC) e famílias extensas, com a presença de crianças de 0 a 12 anos incompletos. Também estão aptas famílias que recebem algum benefício social, mas que estejam em situação de vulnerabilidade, conforme parecer da equipe do Cras (Psicólogo ou Assistente Social).

A secretaria observa que a cesta básica é um benefício eventual: “Por isso algumas pessoas param de receber em determinadas situações, quando deixam de preencher os requisitos do programa”, explica. A partir do desligamento, é feito parecer social da equipe do Cras, justificando o procedimento.

As famílias beneficiadas são orientadas a quando for retirar a cesta básica, pedir para verificar se o Cadastro Único está atualizado, se a renda auto declarada continua compatível com a exigida pelo programa ou se houve uma ampliação no recebimento de benefícios. Os casos de desligamentos são avisados com antecedência.