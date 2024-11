Não apenas o volume produzido, mas também a qualidade do café de Bom Jesus é ressaltada - Foto Divulgação

Bom Jesus do Itabapoana – Mais de 80% da produção anual de café no Estado do Rio de Janeiro são provenientes da região noroeste. Entre os municípios que se destacam está Bom Jesus do Itabapoana; além de Varre-Sai, Porciúncula e Natividade. A região não sobressai apenas na quantidade; mas, também, na qualidade dos grãos produzidos.

Entre os dias 20 e 22 de novembro, Bom Jesus marcará presença na Semana Internacional do Café 2024 (a maior feira de cafés especiais do Brasil), em Belo Horizonte. O município estará representado pelos produtores Estanislau Kostka José da Silva Sousa, Simone Aparecida da Silva Sousa Melo e Vagner José da Silva Oliveira, selecionados pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), juntamente em um total de 24 do estado que participarão do evento.

Todos os participantes foram convidados, por produzirem cafés pontuados acima de 85 pontos. O governo de Bom Jesus destaca a relevância da participação do município no evento ressaltando, através da Assessoria de Comunicação (Ascom), que os três foram selecionados pela dedicação de cada um e a altíssima qualidade dos grãos.

“Isso é um exemplo claro de que o município produz cafés que competem em nível internacional, levando o nome de Bom Jesus ao topo da cadeia de cafés especiais”, pontua a Ascom acentuando: “Merecem reconhecimento todos os que contribuem para o crescimento da nossa cafeicultura”.

De acordo com publicação do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a região noroeste foi a que mais correspondeu ao chamado do ‘Plano de Renovação e Revigoramento de Cafezais’ já em 1970, “voltando a povoar suas montanhas com seus pés de café, até mesmo nas áreas de pastagens mais degradadas”.

PREMIAÇÃO - A partir de então, uma série de fatores contribuíram para o fortalecimento da cadeia produtiva do café da região, entre eles o apoio da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento e governos municipais. Bom Jesus do Itabapoana faz parte desse contexto e já teve produtor premiado há três anos.

“No coração de Arraial Novo, no distrito de Calheiros, encontram-se as belas plantações de café que fazem parte da identidade da comunidade”, destaca a Ascom ao comentar prêmio conquistado pelo cafeicultor Estanislau Kostka, vencedor do Concurso de Cafés Especiais do Rio de Janeiro, na categoria “Via Seca”, em 2021.

Em Calheiros estão concentradas as maiores produções, em razão do clima favorável e solo fértil: “O distrito se tornou um verdadeiro paraíso para o cultivo do café; os agricultores do Arraial Novo dedicam-se a cada etapa do processo de produção, utilizando técnicas tradicionais transmitidas de geração em geração”, realça a assessoria municipal em uma das postagens sobre o tema.