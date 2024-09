Cyrillo observa que pandemia e outras intercorrências foram prejudiciais ao seu mandato - Foto Divulgação

Publicado 03/09/2024 17:43

BOM JESUS - “Mesmo trabalhando muito e fazendo demais, na realidade, não tivemos quatro anos completos de mandato, pois os dois primeiros foram somente para arrumar a casa, após uma pandemia que parou o mundo, catástrofes naturais (enfrentamos a maior inundação em Bom Jesus em todos os tempos), além da herança de uma dívida de mais de 50 milhões do governo anterior”. O relato é do prefeito de Bom Jesus do Itabapoana (RJ), Paulo Sérgio Cyrillo (PL), candidato à reeleição.



Tendo na vice o comerciário Savio Almeida (Republicanos), a coligação é “Pra frente, Bom Jesus”, que conta também com o PP na composição. Implantar a Casa do Trabalhador, para capacitação de mão de obra é uma das alternativas do prefeito para geração de emprego e renda. Ele também apresenta proposta para jovens que pretendem iniciar atividades empresariais.



Para Bom Jesus arrancar no desenvolvimento, o prefeito acha fundamental, entre outras demandas, a criação do Comudes (Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável). O Fundebom (Fundo de Desenvolvimento de Bom Jesus) é outra alternativa, com foco na oferta de linha de crédito às micro e pequenas empresas em diversos setores.



“Vamos continuar trabalhando para trazer desenvolvimento, emprego e renda para todo o município”, programa Cyrillo. Para o desenvolvimento humano ele propõe acompanhamento técnico das famílias atendidas pelos serviços e benefícios socioassistenciais do município. Ele considera saúde pública a “menina dos olhos” da sua administração e tem planos para avançar, inclusive fortalecendo a atenção primária através das unidades básicas de saúde.