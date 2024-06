Cedae forneceu material para instalação da rede e Saae construiu estrutura física da estação - Foto Ascom/Divulgação

Cedae forneceu material para instalação da rede e Saae construiu estrutura física da estação Foto Ascom/Divulgação

Publicado 25/06/2024 16:50

Bom Jesus do Itabapoana – Uma estação móvel de tratamento de água passa a atender duas comunidades Mutum de Cima e de Baixo, em Bom Jesus do Itabapoana (RJ), por iniciativa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) do município. A inaugurou aconteceu no último sábado (22), nas localidade de Mutum.

O presidente do Saae, Cláudio Figueiral Ribeiro, explica que o projeto é desenvolvido em parceria com a Companhia Estadual de Água e Esgoto (Cedae), utilizando 1,1 mil metros de tubos de 85 milímetros para a rede de captação, com material doado pela parceira.

“Após instalar a rede de captação, o Saae construiu a estrutura física da estação, com alojamento para os funcionários e a casa de armazenamento de produtos químicos”, assinala Ribeiro pontuando que, “além disso, foi implantada a estação móvel equipada com floculador, decantador e filtro”.

O presidente relata que Mutum de Cima e de Baixo contam com abastecimento eficiente. “As cerca de trezentas famílias residentes nas comunidades têm agora cem por cento de água tratada para atender todas as necessidades do dia a dia”.