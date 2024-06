Orientados sobre a importância da preservação, alunos participaram do plantio de mudas - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 11/06/2024 15:07 | Atualizado 11/06/2024 15:20

Bom Jesus do Itabapoana – Um município mais verde e sensibilizado com a importância de seguir o "Calendário Ecológico", do Programa de Educação Ambiental é defendido pelo governo de Bom Jesus do Itabapoana (RJ). Para tanto, acaba de plantar e doar mudas de espécies nativas da Mata Atlântica e frutíferas para escolas da rede municipal.

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos, as espécies estavam alocadas no Instituto Federal Fluminense (IFF) - Campus Bom Jesus, advindas de compensação ambiental. “As escolas Anacleto José Borges, Francisco Borges Sobrinho e Coronel Luiz Ferraz receberam as mudas e fizeram o plantio em seus terrenos”, informa.

A iniciativa foi reforçada no último dia seis (Mundial do Meio Ambiente), em parceria com as secretarias de Educação, Esporte e Lazer e de Saúde, com o plantio de mudas nativas da Mata Atlântica na Reserva Legal do IFF, próximo ao lago José Neves. Também houve orientação sobre as funções das plantas.

A secretaria detalha que, aos estudantes foi detalhado como as plantas conseguem absorver a radiação solar e o gás carbônico durante o dia, e liberar oxigênio e água para o meio que as cerca, através do processo de fotossíntese, “além de servirem como proteção natural, uma vez que, sua presença reduz a velocidade dos ventos que atuam sobre a superfície, tornando-se agentes para a proteção do solo, evitando desgaste, erosão, deslizamentos de terra”.

Concluindo a justificativa, a secretaria enfatiza que as plantas também auxiliam na melhora da qualidade do ar, influenciam na umidade e na regulação da temperatura ambiente e servem como fontes de alimento e habitat natural de diversas espécies de animais: “As árvores também fornecem abrigo e alimento para muitas espécies animais, como pássaros e insetos”.